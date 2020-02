Sanremo: danni a causa del maltempo di dicembre, dieci interventi da realizzare in strada Sen. Ernesto Marsaglia, la prossima settimana un primo prospetto dei costi

Dopo l’ondata di maltempo dello scorso dicembre, il Comune prosegue con il lungo iter burocratico per la definizione dei lavori da eseguire in città. Questa mattina la seconda commissione presieduta da Umberto Bellini ha preso in analisi l’elenco degli interventi tra quelli già realizzati, quelli prossimi alla partenza e quelli da pianificare.

Una delle situazioni maggiormente delicate è quella di strada Sen. Ernesto Marsaglia, sulla quale serviranno ben dieci interventi di riparazione. Il dirigente comunale Lorenza Rebaudo, presente questa mattina in commissione insieme al funzionario Mirella Cirone e all’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella, ha garantito che la prossima settimana il tecnico incaricato comunicherà la cifra e poi, compatibilmente con il bilancio, si procederà con gli affidamenti. Tutti e dieci gli interventi saranno raggruppati in un’unica progettazione anche per velocizzare la pratica, ma gli affidamenti saranno singoli a seconda della portata dei lavori.

Tra i punti analizzati questa mattina in commissione, anche la possibilità dell’utilizzo dei detenuti per la pulizia dei bordi strada e la sistemazione delle zone che più ne hanno necessità. Attenzione anche alla possibilità di utilizzare i beneficiari del Reddito di Cittadinanza.

Il tutto è stato aggiornato alla prossima riunione quando potranno essere presenti i dirigenti, oggi assenti per altri impegni.