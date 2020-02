Hai già un progetto ben definito per la scelta della facoltà? Se non è così, il 29 febbraio ci sarà un “Open Day” all'Istituto Galileo Galilei di Arma di Taggia

Se stai affrontando la scelta universitaria probabilmente ti sarà utile partecipare all'Open Day che si terrà sabato 29 febbraio dalle 9 alle 12 presso l'Istituto Galileo Galilei di Arma di Taggia. Come ogni studente in divenire, desideri laurearti a pieno titolo e ottimizzare costi e tempi? All'Istituto Galileo Galilei sarai in grado di orientarti su una delle facoltà disponibili.

L’università “Niccolò Cusano” (on line e in presenza) conta più di 25.000 studenti iscritti ed ha oltre 70 sedi (Learning Center) in tutta Italia. Tre sono i Poli accademici esistenti in Liguria (Imperia, Genova, La Spezia). Nel nostro Ponente, il Polo accademico di riferimento (là dove è possibile provvedere sia all’immatricolazione, sia sostenere tutti gli esami del proprio Corso di laurea) si trova ad Arma di Taggia, presso l’Istituto “Galileo Galilei”, in via Stazione 6 - www.istitutogalileogalilei.eu – e-mail: imperia@unicusano.it) referente Barbara,( tel. 339/7811458).

L’Università degli Studi “Niccolò Cusano” ha attivato 6 facoltà universitarie: Scienze della Formazione e dell’Educazione, Psicologia, Economia, Scienze Politiche, Giurisprudenza ed Ingegneria. I corsi di laurea (laurea breve) sono triennali (esclusa Giurisprudenza, quinquennale obbligatorio) e si può successivamente completare il biennio di specializzazione con il conseguimento finale della Laurea magistrale (laurea quinquennale).

Gli esami sono tutti sostenibili con prova scritta e vengono svolti un venerdì ogni 5 settimane - per un totale di 9/10 sessioni annuali, prenotandosi presso qualsiasi sede in Italia.

Diversi sono i vantaggi dell’Iscrizione all’Università “Niccolò Cusano”: opportunità di collegarsi alla piattaforma e seguire le lezioni in qualsiasi orario; possibilità di sostenere gli esami vicino a casa senza spese di trasferimento; mancanza di costi per l’acquisto dei testi (slide, moduli, videolezioni,lezioni con test di autovalutazione sono tutti sulla piattaforma). La spesa delle tasse universitarie (tremila euro annuali rateizzabili in 6 rate + 140,00 di tassa regionale) è contenuta se si considera sia l’assenza dei costi dei libri di testo, sia quelli onerosi dei trasferimenti per seguire le lezioni e sostenere gli esami. Una convenzione stipulata con i diversi Corpi delle Forze Armate e di Pubblica Sicurezza permette loro una sensibile riduzione delle tasse accademiche.