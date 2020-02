Domenica appuntamento con la ‘Sanremo Urban Trail’ la gara di corsa a piedi per la città

Conto alla rovescia per la gara di corsa a piedi “SUT Sanremo Urban Trail 35km” di domenica 23 febbraio (organizzata da Sanremo Bike School),

Insieme alla 35 km che partirà alle 8 dal Forte di Santa Tecla, previste altre due corse: la Family Run di 5km e la classica SUT di 10km per le vie del centro e della Pigna, entrambe con partenza da piazza Borea d’Olmo alle 10.

Quest’anno, oltre al transito dentro Villa Ormond, la SUT sarà ospitata anche da Villa Nobel che, per l’occasione, aprirà le porte: i partecipanti potranno transitarvi per poi raggiungere la ciclabile.

“La Sanremo Urban Trail – commenta l’assessore al turismo e allo sport Alessandro Sindoni – rappresenta un appuntamento di sicuro fascino, che unisce lo sport alla possibilità di scoprire le bellezze della nostra città. Ringrazio gli organizzatori per il lavoro svolto e tutti coloro che, a vario titolo, sono coinvolti nell’evento. E a chi avrà occasione di soggiornare a Sanremo, l’augurio di un lieto week-end all’insegna dello sport e del divertimento!”

Gli organizzatori aggiungono: “Saranno presenti 90 volontari, i Carabinieri, i Forestali, il Soccorso Alpino e, tra gli atleti di altissimo livello, Francesca Canepa che parteciperà a questa prima edizione di SUT32k non come atleta da battere - queste non sono le sue distanze - ma come atleta innamorata di questo fantastico sport! Grazie di cuore per la sua partecipazione! Saranno presenti anche Corrado Ramorino e Alberto Ghisellini. Infine, un ringraziamento all’Amministrazione comunale, al Corpo di Polizia Municipale e agli albergatori per la loro disponibilità”.

Info, regolamento e iscrizioni: http://www.sanremobikeschool.eu/