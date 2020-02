Cervo: presentato oggi pomeriggio l'ultimo libro del saggista e critico Luigi Prestinenza Puglisi (Foto)

Oggi pomeriggio all'Oratorio di Santa Caterina di Cervo, il Comune di Cervo e la Cumpagnia du Servu ed un folto pubblico interessato e competente hanno accolto Luigi Prestinenza Puglisi, saggista noto critico di architettura e presidente dell’associazione italiana di architettura e critica di Roma.

E’ stato presentato, nel corso di una conferenza, il suo ultimo libro "La storia dell'architettura 1905-2018" (Roma, 2019, L. Sossella Editore). L’incontro può essere collegato all’appuntamento con Lia Piano, figlia del noto architetto e attesa ospite, domenica 1° marzo, della rassegna ‘Cervo in blu… d’inchiostro’.

L’evento, organizzato dal Comune di Cervo in collaborazione con gli architetti Mario C. Rossi ed Eleonora Secco, è stato patrocinato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Imperia rappresentato da Daniela Del Tordello e ha visto la presenza tra gli altri del presidente dell'Ordine degli architetti della provincia di Savona, Giacomo Airaldi.

Luigi Prestinenza Puglisi (Catania 1956) è l’ideatore e direttore di PresS/Tletter che, dal 2002, è una delle prime newsletter inviata gratuitamente ai propri abbonati. E’ uno strumento di confronto da lui ideato e diretto per veicolare in maniera democratica il dibattito, affrontando temi che vanno dall’estetica alla politica dell’architettura. E’ il direttore del Seminario internazionale di Architettura di Selinunte, al quale partecipano ogni anno centinaia di architetti di fama mondiale da tutto il mondo. Puglisi collabora abitualmente con Edilizia e territorio, The Plan, A10. E’ il direttore scientifico della rivista Compasses ( www.compasses.ae ) e della rivista on line presS/Tletter. E’ il curatore della serie ItaliArchitettura (Utet Scienze Tecniche).

Prossimo appuntamento della serie Cervo in blu... d'inchiostro si terrà al Centro Congressi del Palafiori di Sanremo con Giulio Cavalli, finalista ‘Premio Campiello’, che presenterà il libro "Carnaio" in sostituzione dell'incontro con Corrado Augias, rinviato a data da destinarsi.

(Foto di Marcello Nan)