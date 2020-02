Questo fine settimana “Porte aperte” da Auto Jap ad Imperia per conoscere meglio i nuovi modelli della gamma Suzuki Hybrid

Dopo il successo dell’apertura straordinaria dell’8 e del 9 febbraio, i concessionari Suzuki dedicano un nuovo Porte Aperte alla tecnologia Hybrid.

Sabato 22 e domenica 23 febbraio sarà possibile provare su strada l’efficienza e le performance dei modelli Hybrid. L’iniziativa celebra il recente ingresso in listino di VITARA HYBRID e S-CROSS HYBRID, che si affiancano a IGNIS HYBRID e SWIFT HYBRID. Suzuki può ora vantare un’offerta ibrida senza eguali, con quattro modelli in grado di distinguersi in tutte le fasce più importanti e vivaci del mercato, dai segmenti A e B al mondo dei Suv e dei Crossover.

In occasione del weekend di porte aperte, i clienti verranno a conoscenza di tutte le promozioni attive in corso sulla gamma Suzuki Hybrid.

Sabato e domenica, la concessionaria Auto Jap a Imperia, per dare la possibilità a tutti di osservare da vicino e di conoscere meglio i nuovi modelli della gamma Hybrid, concedendosi anche un test drive, sarà protagonista di un'apertura straordinaria. Auto Jap è da oltre 30 anni il concessionario Suzuki per la provincia di Imperia e serve i suoi clienti con professionalità.