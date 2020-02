L’importanza di un’asciugatrice nelle nostre case

In un contesto sociale dove spazi e tempi continuano a ridimensionarsi, la possibilità di avere in casa un elettrodomestico come l’asciugatrice rappresenta un lusso non da poco ragionando in termini di praticità. Il fastidio di avere il proprio spazio occupato dallo stendino viene come per magia eliminato, così come la fatica dello stendere il bucato dopo il lavaggio o, ancora peggio, l’umidità che si crea durante il processo di asciugatura. Senza dimenticarsi poi dei tempi di attesa spesso molto lunghi per avere i propri indumenti pronti e passare alla fase successiva della stiratura o i danni che possono subire i capi se dimenticati bagnati all’interno della lavatrice.

Ma questi non sono gli unici vantaggi sui quali fermarsi a riflettere, infatti, soprattutto se si considerano i modelli di asciugatrici moderne le prestazioni sono rese ancora più elevate dalla presenza di un numero consistente di programmi e opzioni in grado di regalare al consumatore il massimo comfort di utilizzo nel pieno rispetto del tessuto da trattare e dell’ambiente. Pensiamo ad esempio alla possibilità di asciugare peluche e giocattoli lavabili in modo da prevenire problemi dovuti all’inalazione della polvere da parte dei bambini, così come quella di rimuovere allergeni e tutte le piccole particelle che facilmente si insinuano nelle trame dei filati garantendo in questo modo la massima sicurezza.

Tuttavia, la stessa polifunzionalità determina una maggiore complessità del macchinario, ragion per cui è importante anteporre all’acquisto una serie di valutazioni attente che tengano conto delle nostre necessità e basate su un’analisi di mercato approfondita grazie alla quale è possibile identificare i migliori modelli disponibili. Un’operazione facilmente agevolata dalla presenza online di siti e blog che offrono valutazioni di prodotti attraverso recensioni dove, come in questo articolo sulle asciugatrici , è possibile comparare le molteplici possibilità esistenti al fine di supportare scelte valide e consapevoli.

Riferendoci in maniera specifica all’asciugatrice non sono pochi infatti i fattori da considerare. Innanzitutto bisogna tenere presente che esistono due diverse tipologie di funzionamento e anche se l’obiettivo resta sempre quello di eliminare l’umidità dal bucato questo può avvenire sia trasformandolo in vapore che espellendolo come liquido.

Nel primo caso si tratta dei modelli dotati di un sistema a pompa di calore in cui l’espulsione dell’umidità avviene mediante ventilazione, mentre nel secondo di modelli a condensazione per i quali, così come avviene nei condizionatori, la presenza di un compressore consente il passaggio e la deumidificazione dell’aria calda che può essere convogliata tramite una pompa all’interno di una vaschetta oppure scaricata all’esterno mediante un tubo in gomma allacciato a sua volta a uno scarico. Inoltre è importante sottolineare i vantaggi di entrambe le soluzioni, specificando che la prima tipologia consente un notevole risparmio energetico garantendo la massima efficienza e la seconda presenta invece la possibilità di riutilizzare l’acqua emessa, oltre a essere ideale per gli ambienti non areati in quanto non emette vapori evitando così la formazione di umidità. Vantaggi riscontrabili anche nella possibilità di impostare la temperatura ideale per trattare ogni tessuto in maniera delicata, senza rovinarli, e la scelta tra i programmi di asciugatura disponibili per cui in aggiunta all’uso di base come dryer è possibile optare per numerose diverse opzioni come ad esempio l’anti-piega con ciclo di raffreddamento con aria fredda, il programma no-stiro per rimuovere completamente l’umidità dai capi che non necessitano di stiratura, oppure, ancora, quello di asciugatura morbida o quello dedicato alla rimozione di cattivi odori dai tessuti. Grazie alla continua innovazione e alla ricerca tecnologica effettuata nel settore possiamo dire che oggi è possibile avere un prodotto personalizzato sulla base delle proprie esigenze, basta identificare i propri bisogni.

E anche dal punto di vista del design le opzioni offerte sono diverse in quanto sono disponibili sia modelli impilabili da collocare sopra la lavatrice, permettendo di ottimizzare lo spazio, che quelli ad incasso nel caso in cui si preferisca integrare l’elettrodomestico nell’arredamento in maniera più omogenea.

Ultimo aspetto di grande interesse è la particolare attenzione rivolta alla cura dell’ambiente e alla riduzione degli sprechi energetici, ragion per cui la produzione ragiona sempre più nella direzione esclusiva dei modelli con certificazione A+++ e di tecnologie intelligenti come i sensori di umidità capaci di leggere il livello di umidità dei capi e accorciare o allungare il processo di asciugatura evitando consumi inutili.