Immobili di lusso: tutti i vantaggi di affittare un appartamento a Milano

Il mercato immobiliare milanese è tra i più fiorenti di Italia e negli ultimi anni ha visto una crescita importante. Un aumento della richiesta che ha portato, a partire dal 2014, anche all’aumento del prezzo medio al metro quadro per le case di Milano.

Un discorso a parte meritano invece le proprietà di lusso a Milano, immobili che si distinguono sia per la loro posizione in zone di grande prestigio, sia per le loro caratteristiche. In questo caso, si parla di un mercato che non ha mai conosciuto cali e, di conseguenza, ciò ha determinato un aumento dell’interesse per questi immobili anche da parte degli investitori stranieri.

Se il settore delle vendite di case di lusso è quindi florido, lo stesso può dirsi per quello che riguarda gli appartamenti in affitto a Milano . In questi casi, a determinare il trend positivo sono soprattutto i trasferimenti provvisori in città di personalità importanti, per ragioni che possono essere legate allo svago così come ai doveri professionali.

Affittare appartamento di lusso a Milano: perché conviene?

Coloro che hanno il desiderio di soggiornare in un immobile di prestigio nelle zone più belle della capitale della moda possono decidere di affittare un appartamento di lusso a Milano. La città ha numerosi immobili di pregio da offrire e non sarà difficile individuare quello più adatto alle proprie necessità.

Affittare un appartamento di lusso è la scelta ideale per chi sa già di dover trascorrere a Milano un periodo limitato. Un contratto d’affitto ha infatti una scadenza che viene stabilita al momento della stipula. Per alcuni immobili è prevista la formula 4+4, ma si trovano anche delle proprietà che possono essere affittate per archi temporali più breve. Sicuramente, le caratteristiche del contratto e la sua durata minima sono elementi da prendere in esame per la scelta della casa.

Va tenuto conto anche del fatto che il mercato degli immobili lussuosi è differente rispetto a quello tradizionale. Non è raro trovare case di pregio per cui sono previsti anche dei servizi aggiuntivi nel contratto di affitto. Il prezzo mensile potrebbe includere, quindi, anche la comodità delle pulizie eseguite da personale addetto più volte alla settimana.







Le zone più richieste di Milano per gli immobili di lusso

Milano è una città in continua evoluzione, come dimostra la nascita di nuove zone che sono riuscite ad attrarre investitori nazionali e internazionali ed i loro ingenti capitali. Questo è ciò che è accaduto con Isola e con City Life, aree periferiche che si collocano oggi tra le zone più richieste per acquistare o prendere in affitto una casa a Milano.

In queste zone, negli ultimi tempi, sono stati realizzati numerosi immobili di prestigio, alcuni destinati a uso abitativo, altri invece progettati come uffici. Il cliente che dovrà trasferirsi a Milano potrà quindi anche prendere in considerazione di affittare un immobile in quest’aerea completamente riqualificata.

Tra le zone più richieste bisogna inserire ovviamente anche il centro di Milano, che continua ad esercitare grande attrattiva e che offre ai clienti numerosi gioielli immobiliari in cui poter vivere in affitto. Case di prestigio si possono trovare anche in zona Moscova, Arco della Pace, Pagano, Palestro, Porta Romana e Porta Venezia. Aree in crescita e con immobili di lusso di nuova costruzione sono invece le zone di Cenisio e di Sarpi.

Milano, quindi, mette a disposizione moltissimi immobili di lusso in affitto in diverse zone della città. Per fare una scelta che soddisfi al meglio tutte le proprie esigenze, allora, è consigliabile affidarsi a realtà di professionisti del settore, in grado di indicare ai clienti tutte le soluzioni migliori offerte dal mercato.