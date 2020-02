Ventimiglia: 'Farsi belle per la Lilt', lunedì l'iniziativa per finanziare il servizio "La Rinascita"

"Lunedì, grazie all’idea di due parrucchiere di Ventimiglia sarà possibile “farsi belle per la LILT” con uno shampoo e una messa in piega presso il Salone Stefania Equipe in via Cavour 85/C a Ventimiglia".



L’iniziativa presentata dalla LILT della provincia di Imperia. L’idea nasce da due amiche e colleghe: Irene Cocciolo e Stefania Marchiori. Lunedì 24 uniranno la professionalità dei loro negozi, Giulys Style e Stefania Equipe, in un’unica location in via Cavour 85/C a Ventimiglia.



"A fronte di un’offerta minima pari a 10 €, è tesa a raccogliere fondi per il Servizio LILT “La Rinascita” della Sezione provinciale della Lega Italiana Lotta contro i Tumori per il progetto Breast Unit Asl1 Imperiese. Allo stesso tempo però sarà occasione per riflettere su quanto fondamentale sia prenderci cura di noi stesse…non solo dal coiffeur ma anche con una buona prevenzione attraverso i controlli periodici (sarà distribuito materiale informativo sulla tematica)".

"Il Salone Stefania Equipe per “Fatti Bella per la LILT” sarà aperto dalle ore 10 alle ore 18 per dare una “giusta piega” alla prevenzione dei tumori. Tutte le donne che in questo modo originale vorranno unirsi alla giornata di sensibilizzazione dovranno prenotarsi al numero 340/1080616" - ricordano - Grazie a loro, al contributo dei rispettivi collaboratori, al sostegno di Biusuisse Italy (che fornirà i prodotti) e del Ristorante Italia di Castelvittorio (che offrirà bibite e gustosi “stuzzichini”) sarà possibile “farsi belle per la LILT".