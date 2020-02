Sanremo: Regione e Comune insieme per iniziare un percorso risolutivo ai problemi di Bussana Vecchia

Si è svolta questa mattina una importantissima riunione per il futuro di Bussana. In Comune a Sanremo hanno partecipato al tavolo di lavoro il Sindaco Alberto Biancheri, l’Assessore al Demanio Mauro Menozzi, l’Assessore regionale Marco Scajola ed i tecnici dei due enti.

E’ stato un incontro fondamentale per la soluzione dei problemi del borgo antico matuziano, al quale i due enti si erano dati appuntamento, quando si erano incontrati alla presenza del Governatore Toti a gennaio. Al tempo erano emerse le opportunità di rilancio e recupero di Bussana vecchia, da inserire in un progetto regionale di rigenerazione urbana.

Il primo incontro tra le parti si è svolto due settimane fa a Genova ed oggi si sono poste le basi e si è dato un occhio attento alla situazione urbanistica sul piano tecnico. Al momento non c’è ancora nulla di definito, ma si è trovato l’accordo per lavorare ad un accordo di programma, che dovrà essere allargato anche alla Soprintendenza ai Beni Ambientali ed alla Agenzia del Demanio, che al momento ha la responsabilità e la gestione di Bussana vecchia.

Nell’accordo dovranno essere suddivisi i compiti e si inizierà ad ipotizzare il progetto di rigenerazione urbana, per la riqualificazione del borgo con la relativa messa in sicurezza per garantire chi la abita, ma avere pure una prospettiva sul piano urbanistico per una realtà unica per il suo fascino. La Regione ha confermato al Comune l’impegno per il discorso tecnico ma anche di finanziamento, potendo accedere anche a fondi nazionali. L’ente ligure ha anche sottolineato di voler intervenire economicamente con il fondo strategico.

Parlando di riqualificazione urbana e di Sanremo è salito sul tavolo il discorso per un intervento nella Pigna, zona storica fondamentale per il futuro della città. Anche la città vecchia, quindi, verrà messa al centro di un grande progetto di riqualificazione urbana e di interventi per migliorare le condizioni di una zona da sempre attenzionata dall’Amministrazione comunale.

Al termine della riunione, sia il Sindaco Biancheri che gli Assessori Scajola e Menozzi, hanno confemato il grande spirito di collaborazione dei due enti e la grande volontà di porre le basi per risolvere i problemi ben noti di Bussana Vecchia. La Regione vorrebbe fare a Bussana quanto già messo in campo per l’Isola Palmaria in provincia di Spezia anche se si tratta di realtà differenti.

Questo per poter intervenire rapidamente e dare delle risposte concrete dopo tanti anni. C’è grande motivazione e determinazione nell’Amministrazione comunale matuziana che ha trovato collaborazione nella Regione. Entrambi gli enti hanno ‘preso il toro per le corna’ e, carte alla mano si sono seduti ad un tavolo non per fare solo chiacchiere ma iniziare un percorso che porti dei risultati concreti.