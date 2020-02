Sanremo: progetto di sponsorizzazione delle aiuole, 'Sanremo Piante' e 'Benza' omaggiano il comune di due vasi in piazza Colombo

Due splendidi vasi con altrettante piante sono stati sistemati questa mattina dalle ditta ‘Sanremo Piante’ che ha partecipato ad una ‘manifestazione di interesse’ per la sponsorizzazione ed il mantenimento della rotonda della Foce.

L’unica ditta che ha partecipato è stata la ‘Sanremo Piante’ che si è avvalsa della collaborazione della ‘Benza’. Nell’ambito della manifestazione di interesse era presente anche la fornitura dei due vasi di fiori, posizionati in piazza Colombo a fianco del pino

I due vasi, che presentano una serigrafia dell’artista Ugo Nespolo, hanno una pianta di olivo ed un’altra, con una serie di fiori. Si tratta di vasi diversi dal classico arredo urbano presente in città e con l’aggiunta di un disegno artistico che dà colore.

Il lavoro di ‘Sanremo Piante’ e ‘Benza’ è stato terminato questa mattina e l’Assessore al verde, Mauro Menozzi, si augura che possano essere graditi da residenti e turisti: “Si tratta di un progetto di abbellimento della città – ha detto – che non ha costi per il Comune. In questo modo le aziende locali possono mettere in mostra i loro prodotti e la città ne guadagna in qualità, a costo zero”.