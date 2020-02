Sanremo: in attesa di vendere quello di corso Cavallotti la Rt alla ricerca di una nuova autorimessa

La Riviera Trasporti sta già pensando alla prossima autorimessa, che andrà a sostituire quella attuale di corso Cavallotti a Sanremo e che, insieme a quella di Ventimiglia è stata messa in vendita.

Per questo ha lanciato una ‘manifestazione di interesse’, ovvero un avviso per cercare chi è disponibile ad affittare una nuova rimessa per sistemare i bus.

L’immobile non dovrà essere più lontano di 10 chilometri dal centro di Sanremo e dovrà essere idoneo al transito di mezzi pesanti oltre 260 quintali. Dovrà avere una superficie minima disponibile pari a 10.000 metri quadrati.