Camporosso: lunedì al Centro Falcone incontro su "La pedagogia mafiosa" con il prof. Mario Schermi

Si svolgerà lunedì, alle 17 presso il Centro Polivalente Giovanni Falcone, in località Bigauda a Camporosso un incontro con il Prof. Mario Schermi. L'incontro che ha per titolo "La pedagogia mafiosa" è parte di un ciclo di formazione per insegnanti, assistenti sociali e avvocati, ed è accreditato presso i rispettivi ordini professionali. Filo conduttore del corso è quello della violenza nella comunicazione e nelle relazioni interpersonali.



"Mario Schermi è docente di Pedagogia generale e sociale presso l’Università di Messina. Dal 2005, ha curato gli insegnamenti di Psicologia dell’educazione, Sociologia dell’educazione, Sociologia della devianza e del mutamento, Sociologia dei processi culturali e comunicativi. E' inoltre formatore dell’Istituto Centrale di Formazione, Dipartimento della Giustizia Minorile, Ministero della Giustizia e responsabile della LUdE, Libera Università dell’Educa-re. Da vent’anni, in giro per l’Italia (e non solo) progetta, accompagna e realizza esperienze formative dedicate ai professionisti impegnati nelle aree del lavoro psico-socio-pedagogico" - sottolineano gli organizzatori.



"Con il Prof. Schermi si parlerà di come crescere in un contesto in cui sono presenti le mafie per una moltitudine di bambini e ragazzi segni, "quasi" senza rimedio, le biografie singolari e le storie delle comunità. Vi si nasce dentro, senza poterne più uscire. Le mafie non sono semplici organizzazioni criminali ma possiedono un proprio metodo educativo che trasforma le comunità e i diversi contesti. L'esplorazione e la lettura di queste caratteristiche specifiche delle mafie consentirà così di ricercare nuove possibili proposte di intervento educativo".



"Gli organizzatori, il Comune di Camporosso e il gruppo di Progetto di Educazione alla Legalità e alla Convivenza Democratica, che opera dal 2003 nel comprensorio e di cui fanno parte Polizia di Stato, Associazione Libera e i docenti referenti delle scuole del territorio, invitano tutta la cittadinanza a partecipare. - concludono - A chi ne farà richiesta sarà rilasciato l'attestato di partecipazione".