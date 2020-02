Vallecrosia: sabato torneo di calcio balilla per beneficenza insieme ai Lions

Sabato, alle 15, presso il Centro Giovanile Oratorio Don Bosco di Vallecrosia, si terrà il ‘Chicco Bedini Memorial’. Si tratta di un torneo benefico di calcio-balilla organizzato dal Lions Club Bordighera Otto Luoghi e sponsorizzato dalla Banca di Caraglio. Il ricavato del torneo sarà interamente devoluto per l’acquisto di un cane guida per persone ipovedenti. “Iscrivetevi numerosi, vi aspettiamo. Per contatti basta scrivere all’indirizzo ero.b1979@gmail.com oppure telefonare al numero 339 43 43 351”.