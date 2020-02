Ventimiglia: frontalieri Enrico Ioculano non ci sta "Ricordo a Di Muro che il problema è nato con i decreti di Salvini"

“Non penso che sia proprio Flavio Di Muro il ‘salvatore della patria’ sulla questione delle targhe estere per i lavoratori frontalieri, in particolare per i ventimigliesi che sono impiegati nel Principato di Monaco”.

Lo ha detto il Consigliere comunale ed ex Sindaco di Ventimiglia, Enrico Ioculano, che prosegue: “Ho parlato negli ultimi giorni con l’Onorevole Vazio ed il Sottosegretario ai Trasporti Margiotta, che mi hanno confermato che sono al lavoro per trovare una soluzione al problema. Ma, intanto oggi è arrivato l’emendamento dell’Onorevole Mulè e non di Di Muro, ma vorrei sottolineare come il Governo che ha creato la questione è quello precedente, in particolare con i Decreti dell’ex Ministro Salvini”.

“A Vazio e Margiotta – va avanti l’esponente ventimigliese del Pd - ho evidenziato che il tema è molto sentito e colpisce una fetta importante di nostri lavoratori frontalieri ed ho chiesto loro di intervenire con determinazione e cura. Mi hanno confermato che stanno lavorando alla faccenda e che prenderanno in considerazione l’ordine del giorno di Mule. Mi hanno confermato che stanno cercando di mettere una pezza ad una problematica creata dai Decreti di Salvini”.

“Da parte nostra – ha terminato Ioculano – monitoreremo la situazione per fare in modo che i nostri frontalieri siano tutelati e che possano lavorare senza problemi nelle aziende francesi e monegasche. Situazione analoga per il ‘bonus’, altro problema da non sottovalutare”.