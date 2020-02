Targhe estere e 'bonus' per i lavoratori frontalieri di Ventimiglia: intervento di Flavio Di Muro alla Camera (Video)

“Non posso che apprezzare come, finalmente, il Parlamento si occupi dei frontalieri. Più volte ho parlato non solo del problema delle targhe, con emendamenti e ordini del giorno, dichiarati inammissibili o respinti. Questo stesso Governo che oggi si impegna ad adottare tempestivamente gli opportuni interventi normativi, ha bocciato l’ordine del giorno che puntava a rivedere i problemi fiscali dei lavoratori, ma soprattutto a riformare il sistema pensionistico che esclude oggi dal ‘Bonus’ i frontalieri”.

Interviene in questo modo l’Onorevole Flavio Di Muro (Lega), nel suo intervento odierno alla Camera dei Deputati sulle problematiche, economiche e logistiche, dei lavoratori frontalieri di Ventimiglia e della nostra provincia. “Ci sono delle interrogazioni e delle questioni – prosegue Di Muro - poste anche dalla Regione Liguria, sul trasporto pubblico locale e transfrontaliero alle quali non vengono date risposte. Mi auguro che questo non sia un ulteriore pezzo di carta che non viene rispettato dal Governo, ma che ci sia un impegno concreto”.

“C’è anche un problema – termina Di Muro - relativo alla modifica del codice della strada, riportata in premessa. Non è vero (e vorrei sfatare un mito in proposito) che è un emendamento dei relatori che risolve i problemi delle targhe estere. Ritengo invece che ci siano altri interventi parlamentari, che vanno a risolvere meglio i problemi dei nostri lavoratori frontalieri, in particolare quelli che hanno a che fare con il Principato di Monaco”.