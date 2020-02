Bordighera: oggi pomeriggio serie di appuntamenti per un lungo Carnevale che terminerà nella città alta

Si svolge oggi pomeriggio la ‘Festa di Carnevale’ a Bordighera- L’appuntamento, seguito dagli Assessori Melina Rodà e Marzia Baldassarre, è previsto in tutta la città delle palme, nella zona del Mercato Coperto ed anche nella città alta.

Il via alle 16.30 con il ‘truccabimbi’ al mercato, la presentazione di ‘Bing’, la ‘Baby dance’ e le ‘bugie’ per tutti i bambini. Alle 17.30 la partenza della parata dei partecipanti, percorrendo le vie del centro. Alle 17.15, in contemporanea alla parata, la presentazione di ‘Bing’ a ‘Bordi West’, con la possibilità di foto con i bambini ed il tiro alla fune organizzato con merenda.

Alle 18 scatterà la parata nella città alta ed il giro tra i negozi alla ricerca di ‘Bing’ e delle caramelle offerte dai commercianti. Quindi ancora ‘Baby dance’ in piazza e la maxi battaglia di coriandoli. A Bordighera Alta il carnevale è organizzato con la collaborazione degli esercenti del mercato coperto, dell’associazione ‘Pria presiuza’ e di ‘Bordi West’.