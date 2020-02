Fastweb: aumentano le richieste di modem per la fibra ottica

La fibra ottica rappresenta attualmente lo standard di riferimento per quanto riguarda la connettività, la trasmissione dati e, in particolare, la navigazione internet, grazie alle elevate performance di velocità e alla possibilità, utilizzando una rete wi-fi, di connettersi contemporaneamente con più dispositivi situati nello stesso ambiente.

Il modem è l’apparecchio di riferimento che permette di navigare con la fibra ottica, indispensabile per poter usufruire al massimo delle prestazioni che questa tecnologia è in grado di offrire. La continua evoluzione dei dispositivi di questo tipo permette oggi di personalizzare al massimo la propria connessione web secondo le esigenze personali e di creare una rete wi-fi, sia a casa che nel luogo di lavoro, stabile, veloce, sicura e versatile.

Il modem con la fibra di Fastweb , in particolare, è un apparecchio di ultima generazione, risultato degli investimenti e delle ricerche che la nota società di telefonia porta avanti da decenni in questa direzione. Il nuovo modello di modem proposto da Fastweb ai propri utenti, sempre più richiesto sul mercato, garantisce una potenza elevata e un’estrema facilità di configurazione, in merito all’applicazione dedicata, che consente di gestire tutte le funzioni del dispositivo secondo le diverse preferenze.

Con un continuo lavoro di implementazione e sviluppo, Fastweb intende espandere la propria connettività per raggiungere entro l’anno altri otto milioni di persone e di offrire, inoltre, un innovativo servizio al fine di consentire agli utenti di navigare in wi-fi dai dispositivi mobili senza consumare il traffico previsto dall’abbonamento, avvalendosi del proprio modem come hotspot.

Un apparecchio di ultima generazione potente e affidabile

Il modem wi-fi a sei antenne di Fastweb può essere considerato uno dei più performanti e moderni attualmente disponibili sul mercato. L’apparecchio è in grado di diffondere il segnale di connettività wi-fi in tutto l’ambiente dove è collocato, casa o ufficio, anche se di grandi dimensioni, è compatibile con le diverse tecnologie di connettività web e può essere utilizzato come hotspot.

L’applicazione fornita da Fastweb in aggiunta al modem, permette di gestire la connessione e di programmare l’accensione e lo spegnimento del dispositivo, una funzione molto utile nel caso in cui ci si assenti da casa. È inoltre possibile stabilire la priorità riguardo ai diversi dispositivi da connettere.

Le elevate performance di questo modem consentono di raggiungere 1 Giga di velocità e di navigare con tutti i dispositivi presenti in casa, con l’ulteriore possibilità di gestire le diverse funzioni e i comandi anche tramite Alexa o Assistente Google.

Il modem wi-fi fibra ottica di Fastweb offre, inoltre, la caratteristica di un design gradevole, che lo rende ideale da lasciare bene in vista: si può dire che l’estetica sia una delle doti più interessanti, oltre che più evidenti, di questo apparecchio.

Prestazioni e qualità del modem fibra ottica wi-fi

Il modem wi-fi offerto in dotazione agli utenti Fastweb per navigare con la fibra ottica garantisce la massima stabilità della connessione, grazie alle sei antenne di cui è dotato, con le quali l’apparecchio riesce a mantenere un’eccellente segnale anche a media distanza, arrivando così a coprire tutta la superficie di un appartamento.

Oltre all’apposita applicazione per iOS e Android, il modem può essere controllato anche tramite interfaccia web, con la possibilità di verificare nello stesso tempo un elevato numero di dispositivi connessi.

Tra le varie funzioni attivabili con il modem di Fastweb, sono inclusi i blocchi di sicurezza per la navigazione dei minorenni. È possibile anche effettuare la messa in pausa, ad orari prefissati, di una parte dei dispositivi collegati per evitare, ad esempio, i rallentamenti nelle trasmissioni di filmati in streaming e consultare lo storico di tutte le telefonate, sia in uscita che in ingresso.