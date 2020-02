Taggia: discarica abusiva di rifiuti regione Batexè e vallone santa Lucia, scattano le multe

Sua Taggia prosegue senza sosta l'attività di controllo del territorio per contrastare il fenomeno delle discariche abusive. Questa volta a finire sotto la lente di controllo sono stati i bidoni di regione Batexè e vallone santa Lucia, zone già note per alcune criticità riscontrate in passato.



Docks Lanterna, l'ufficio ambiente del Comune di Taggia così come la Polizia Locale stanno portando avanti un'azione di contrasto quotidiana. Si sono registrati abbandoni di: ingombranti, rifiuti speciali e indifferenziati e più in generale errati conferimenti di spazzatura. Insomma una totale assenza del rispetto della raccolta differenziata.



Tra un materasso, una bombola del gas ed alcuni scarti di materiale edile, gli operatori hanno trovato il solito ingente quantitativo di sacchetti contenenti ogni genere di rifiuto. Il tutto lasciato in bella mostra, a lato dei cassonetti della spazzatura.



Come è avvenuto nei giorni scorsi (LINK), anche in questo caso, i sacchetti dell'immondizia hanno rivelato l'identità dei presunti responsabili. All'interno sono stati trovati diversi documenti contenenti elementi utili all'identificazione. Adesso sarà compito della Polizia Locale procedere ai verbali nei confronti di tre soggetti. Per ognuno di loro verrà elevata una multa, con una sanzione pecuniaria di circa 100 euro.