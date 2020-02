Sanremo: aveva segnalato un incidente durante il turno di notte, netturbino di Amaie Energia aggredito da un extracomunitario

Un netturbino di Amaie Energia di 50 anni è stato aggredito questa notte da un uomo, che sarebbe stato protagonista di un incidente stradale. Domenica scorsa, in via Zefiro Massa, il netturbino era stato chiamato nei pressi un incidente stradale, provocato da due extracomunitari che si sono scontrati contro alcuni paletti dell'arredo urbano.

I due extracomunitari hanno chiesto ai netturbini di pulire ma, questi, rispondono di non poter pulire se non veniva fatta una segnalazione alle forze dell'ordine, è andato via. Questa mattina, nei pressi di un bar, uno dei due si è scagliato contro il netturbino, lamentando il fatto che avrebbe fatto la segnalazione dell'incidente, colpendolo al volto. Il dipendente di Amaie Energia ha riportato alcune ferite giudicate guaribili in alcuni giorni ma è stato anche portato ad Imperia per un controllo oculistico.

Ora l’uomo sporgerà querela nei confronti dell’aggressore. Il netturbino è stato ascoltato anche dalla dirigenza di Amaie Energia per capire cosa sia effettivamente accaduto. Il presidente Andrea Gorlero ha espresso solidarietà al proprio dipendente.