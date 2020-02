Sanremo: nuova vergogna in montagna, discarica di inerti sotto la fontana di Monte Bignone (Foto)

Ancora una volta c'è chi ha pensato di usare la montagna come una discarica. E' accaduto nei pressi della fontana sotto Monte Bignone, alle spalle di Sanremo. Diverse le segnalazioni per la presenza di materiali edili di scarto, abbandonati a lato strada tra le foglie rosse.



Così in mezzo alla natura hanno fatto la loro comparsa pezzi di muro e tubi di plastica, oltre a sacchetti neri. Purtroppo non è la prima volta che qualcuno pensa di disfarsi della propria spazzatura utilizzando le zone dell'entroterra. Tutto questo per evitare di portare i rifiuti in discarica con altri costi, soprattutto per l'ambiente.