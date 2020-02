Sanremo: degrado ai giardini ed un carrello 'seduto' sulla panchina sotto la Madonna della Costa (Foto)

Un carrello della spesa ‘seduto’ su una panchina. Sembra assurdo ma, come si può vedere dalle foto, così non è. Accade in strada Senatore Ernesto Marsaglia, a pochi metri dal Santuario matuziano della Madonna della Costa, a Sanremo.

I giardini sotto la chiesa più importante della città (insieme a San Siro) sono meta di molti turisti che, ‘arrampicandosi’ tra le viuzze della città vecchia, arrivano al Santuario per visitarlo. E, spesso c’è anche una sosta per apprezzare la città dal belvedere, magari sedendosi sulle panchine. Purtroppo, però, la situazione è piuttosto degradata, come sempre per la mancanza di decoro di chi utilizza i giardini.

Se a terra si trovano ancora rimasugli di petardi, forse sparati a Capodanno, bottiglie in plastica ed altro, ovviamente balza maggiormente all’occhio il carrello che, qualche buontempone ha pensato di abbandonare ‘seduto’ sulla panchina.

(Foto di Tonino Bonomo)