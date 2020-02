Sanremo: Bussana rischia di rimanere senza medico di base, Pireri “Al lavoro per trovare una soluzione”, l'Asl “Siamo alla ricerca di un nuovo medico”

C’è preoccupazione a Bussana per il futuro dell’assistenza sanitaria in paese. Come molte piccole realtà della nostra zona, ad avere più bisogno sono ovviamente gli anziani che, però, rischiano di rimanere senza un punto di riferimento medico. Al momento sono due i medici che effettuano servizio a Bussana: Marco Tibaldi e Davoud Ahngari. Ma entrambi stanno per lasciare il paese, il primo perché andrà in pensione ad aprile, il secondo perché pare sia intenzionato a lasciare la frazione e non ha trovato l’accordo con il Comune per l’assegnazione di uno spazio all’interno della palazzina comunale di piazza Chiappe. Ahngari ha anche appeso un cartello all'esterno del proprio studio per protestare contro il presunto disinteresse del Comune in merito alla sua situazione.

Cosa succederà, quindi, a Bussana? “Per ora non c’è alcun rischio per la frazione, ne abbiamo parlato con la direzione dell’Asl facendo presente le problematiche - dichiara ai nostri microfoni l’assessore ai Servizi Sociali, Costanza Pireri - ricordiamo che non è competenza del Comune trovare gli spazi al medico di famiglia, ma ci faremo parte attiva per lavorare insieme e trovare una risposta per i cittadini di Bussana, appena è emersa la problematica ci siamo subito attivati”.

“Come Asl1 ci stiamo attivando per individuare un medico che possa aprire uno studio secondario nella frazione di Bussana nel più breve tempo possibile” ha dichiarato in merito Roberto Predonzani, direttore sociosanitario ASL1.

Resta il problema che ad oggi è sempre più difficile trovare un medico di famiglia, ancor di più per un paese che ha pochi pazienti, molti dei quali anziani. Di certo il Comune e l’Asl dovranno lavorare velocemente per evitare che una frazione così popolosa come Bussana possa rimanere senza una adeguata copertura sanitaria.