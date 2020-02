Sanremo: abbandona un'auto ma una foto dimenticata all'interno consente alla Provinciale di risalire al proprietario

Non si ferma, giorno dopo giorno, la lotta della Polizia Provinciale agli abbandoni di auto da rottamare, soprattutto nell’entroterra. Dopo i numerosi verbali elevati a Vallecrosia, Dolceacqua, Isolabona e Castelvittorio, oggi è toccato a due sanremesi.

Chi abbandona i veicoli, oltre a togliere le targhe, provvede talvolta a limare anche i numeri del telaio. Come nel caso di oggi, per il quale però, i due agenti Gianni Calvi e Massimo Perrone (esperto informatico), hanno cercato ogni traccia o indizio che poteva portare ad identificare il trasgressore.

In questo caso si tratta di un uomo di Camporosso, rintracciato grazie ad una fotografia dimenticata sull’auto. Per lui è scattata una multa da 1.700 euro e, questa mattina, sotto il controllo degli agenti l’auto è stata rimossa, da un terreno vicino a via Ludovico Ariosto, nei pressi di San Giacomo a Sanremo.