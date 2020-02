Bordighera: staffetta di migranti di fronte al supermercato per chiedere le elemosine in via Sant'Antonio (Foto)

E’ un problema che si trova ad ogni angolo di qualsiasi città ed è purtroppo endemico per la presenza di centinaia di migranti che, ospitati in strutture soprattutto in collina o montagna, al mattino si spostano nelle città più popolate per chiedere le elemosine.

Questa volta il nostro occhio elettronico li ha inquadrati a Bordighera dove, praticamente per tutto il giorno si danno addirittura il ‘cambio’ in via Sant’Antonio, di fronte al Conad City. Con fare cordiale ma a volte anche incalzante, chiedono qualche spicciolo a chiunque entra o esce dal supermercato.

Una situazione che sicuramente non è gradita ma che è difficile da eliminare, sia per i titolari del negozio che per le forze dell’ordine, quotidianamente alle prese con problemi di questo genere. Fa specie in questo caso, soprattutto la staffetta che viene regolarmente messa in atto dai migranti, a volte in due ed altre in tre, che si danno il cambio per non perdere le monetine che possono arrivare dai clienti.

Sul piano turistico non certo una bella immagine per la città delle palme, anche se ad onor del vero si deve sottolineare come la questione sia presente un po’ ovunque nella nostra provincia. Un problema che dovrebbe essere analizzato con attenzione anche sul piano sociale, in relazione alla massiccia presenza di migranti nelle strutture che li ospitano.