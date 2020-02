Ventimiglia: numero 'zero' questa mattina alle Medie di Roverino per il progetto 'Una zampa sul cuore'

Si è svolta oggi alle scuole Medie Cavour di Roverino, all’interno della settimana della salute e benessere, la data ‘zero’ del progetto ‘Una zampa sul cuore’.

Presenti come relatori all’incontro l’Agente della polizia municipale Daniele Scatenato, l’educatrice cinofila Helen De Vincenti, la ‘gattara’ e presidente dell’associazione La tribù dei gatti e la consigliera Palmero. Ognuno ha parlato per ciò che gli compete toccando molteplici argomenti come l’abbandono, il maltrattamento, la cura di una colonia felina, come la legge tutela gli animali, il senso civico in città per chi possiede un animale ed altro.

“E’ un progetto che ho fortemente voluto e oggi sono molto soddisfatta di questo incontro con i ragazzi e vedo molto interesse e partecipazione da parte loro. Ci hanno fatto domande e soprattutto ci hanno raccontato delle loro esperienze. Ringrazio le insegnanti che hanno accolto con entusiasmo questa iniziativa e già altre scuole hanno chiesto di aderire. E’ un progetto in itinere quindi sicuramente migliorabile e mi piacerebbe diventasse un appuntamento annuale nelle nostre scuole inserendo sempre cose nuove. Per me è fondamentale che i ragazzi capiscano il rispetto per tutti gli esseri viventi e dell’importanza del lavoro delle associazioni e di volontari e spero che ciò appreso oggi lo portino a casa e sia spunto di conversazione in famiglia.” riferisce la Consigliera Palmero.

Durante la conferenza sono stati proiettati video e slide del lavoro fatto dalle volontarie e dall’amministrazione in tema di tutela e salute degli animali.