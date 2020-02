Sabato al Carnevale di Taggia ci sarà anche il gruppo Levà C'è "Vi stupiremo"

Ci sarà anche il gruppo Levà C'è all'appuntamento con il Carnevale di Taggia in programma sabato dalle 14 alle 19 in piazza S.S. Trinità.



"Non potevamo restare in panchina. - commentano da Levà C'è - Vi aspettiamo numerosi al carnevale per bimbi a Taggia. Ci saranno la baby dance, i palloncini, la trucca bimbi e lo zucchero filato. Insomma sarà un pomeriggio colorato e di vero divertimento per grandi e piccini. E vedrete non resterete delusi... non vi stupiremo con effetti speciali...vi stupiremo e basta!"