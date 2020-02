Non piove da quasi due mesi: situazione simile ad altri inverni ma quest'anno le temperature sono più alte di 1,5/2 gradi

Due mesi praticamente a secco (con una eccezione il 17 gennaio con pochi millimetri di pioggia) ma non è un caso raro. Certo, la situazione in previsione della primavera e dell’estate non è delle migliori. Sia per l’approvvigionamento idrico che per gli incendi ed anche gli operatori turistici del basso Piemonte iniziano a preoccuparsi per la poca neve che devono conservare con gelosia per terminare la stagione.

Tutto questo se, a breve, qualche perturbazione non farà capolino dopo un’alta pressione che da quasi due mesi si è instaurata sulla nostra zona. Abbiamo fatto il punto della situazione con l’Arpal, dopo tanti (forse troppi) giorni senza pioggia.

In pratica non piove dall’ultima allerta meteo del 21 dicembre scorso, ad eccezione di una ventina di millimetri caduti nell’entroterra (e poco meno sulla costa ma solo nell’imperiese) il 17 gennaio. In pratica, in questi primi due mesi di inverno le maggiori località costiere segnano uno zero per i millimetri caduti ed anche le temperature ci consegnano un inverno che, effettivamente, conferma un innalzamento della colonnina di mercurio.

Cambiamenti climatici? Parole forti ma che, effettivamente, soprattutto sulle temperature si traducono in questo modo. Sia le minime che le massime, anche nella nostra provincia, quest’anno si presentano con 1,5/2 gradi in più rispetto alla media storica. E se questo si unisce alla scarsità delle precipitazioni, il gioco è fatto. Sta per terminare febbraio, intanto, e se non dovesse piovere fino alla fine del mese si confermerebbe un mese identico a quello del 2012, quando però il freddo fu decisamente intenso con temperature che scesero sotto lo zero anche sulla costa. Ma attenzione, perché in tema di assenza di precipitazioni andrebbe quasi a replicare il mese di febbraio del 2004, 2005, 2015 e 2016, quando le precipitazioni furono particolarmente modeste.

Come dicevamo, se non dovessero modificarsi le cose nei prossimi giorni e senza poter fare previsioni a lunga scadenza (come fanno portali e meteorologi senza credenziali per farlo) nel cittadino comune c’è il timore che in primavera le piogge possano tornare con livelli simili a quelli vissuti in autunno. Senza dimenticare che, in assenza di piogge e nevicate in inverno, il terreno è secco e purtroppo ‘pronto’ per eventuali incendi.

Sul piano previsionale per i prossimi giorni nulla sembra cambiare. Almeno fino a domenica il tempo rimarrà soleggiato e quindi senza precipitazioni. Le temperature rimarranno sui livelli attuali per poi risalire leggermente all’inizio della prossima settimana.