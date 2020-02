Lost in education, in tour a Taggia per scoprire che cosa interessa ai ragazzi dell'I.I.S. Ruffini Aicardi (Foto e Video Servizio)

Una mappa dei principali luoghi di interesse pensata dai ragazzi per i ragazzi. Ecco come si tradurrà a breve il progetto Lost in Education, un'iniziativa che coinvolge diverse scuole del territorio.



Oggi a Taggia è terminata la presentazione delle attività che hanno interessato, ieri, la primaria dell'Istituto Comprensivo di Taggia (anche con la scuola di Badalucco ndr), mentre questa mattina è stata la volta dei ragazzi dell'Istituto di Istruzione Superiore Ruffini Aicardi. Che cosa è stato fatto? Questi studenti sono diventati delle guide per un giorno, creando un vero e proprio tour pensato per i giovani. Un'iniziativa che prende come punto centrale di riferimento la scuola proiettandola poi sul territorio e mettendo in collegamento i vari punti di interesse identificati dagli studenti.

Tutto questo si è tradotto nell'odierna visita su Levà ed Arma, dove i ragazzi hanno preso in considerazione la zona delle ex Caserme Revelli, per la palestra Judo Club Sakura, la Protezione Civile Valle Argentina Armea ed il Centro Aggregativo Giovanile Stazione Centro, la piscina, alcune librerie del territorio, la Croce Verde Arma Taggia ed infine la biblioteca di Villa Boselli.

Il videoservizio sul progetto:

Il progetto "Lost in education" del Comitato Italiano per l’UNICEF ONLUS è tra i 17 progetti multiregionali approvati da "Con i Bambini" attraverso il "Bando Adolescenza (11-17 anni). Il progetto è in partnership con Arciragazzi nazionale, 20 scuole (13 Istituti Comprensivi e 7 Scuole Superiori) e 6 partner. Questo progetto sviluppa una serie di strumenti per l’Attestazione di Comunità Educante, esito delle azioni positive portate avanti nel corso dell'attività iniziata il 23 settembre 2018 e che terminerà il 22 novembre 2021.

Grazie a Lost in Education si punta a: migliorare il benessere dei ragazzi e la loro capacità personale di percepirsi come attori trasformativi della propria comunità scolastica e di vita (soft skills di cittadinanza attiva); rafforzare la centralità della scuola come luogo educativo e aumentare il supporto della comunità educante; sviluppare una comunità educante in cui gli attori sociali siano capaci di riconoscere le proprie competenze educative e prendersi carico del processo educativo.

In Liguria sono molte le realtà coinvolte: Arciragazzi Liguria – Genova; ARCI Liguria; I.C. Busalla – Genova; I.C. – Arenzano (GE); Istituto Comprensivo ‘Andrea Doria’ – Vallecrosia (IM); Istituto Comprensivo di Taggia (IM); Istituto Comprensivo Mario Novaro – Imperia; Istituto d’Istruzione Superiore ‘E. Ruffini – D. Aicardi’ – Taggia (IM); Istituto d’Istruzione Superiore Statale ‘Einaudi, Casaregis, Galilei’- Genova.



All'odierno 'Tour educante' su Taggia, hanno preso parte molti dei ragazzi coinvolti, accompagnati dagli insegnanti, come il prof. Vincenzo Rivoli, referente per il progetto. Con loro c'erano anche il Comunity Manager Walter Massa e l'assessore Espedito Longobardi, in rappresentanza dell'amministrazione comunale.



Il prossimo passo per gli studenti dell'Istituto tabiese sarà la realizzazione di una vera e propria cartina che servirà soprattutto ai ragazzi e sarà messa a disposizione della comunità. Un lavoro importante che nella scuola secondaria di secondo grado, ha visto coinvolte le tre prime per un totale di oltre 60 ragazzi, con il coinvolgimento non solo dei giovani residenti in questa cittadina ma anche dei tanti studenti che arrivano dai comuni limitrofi.