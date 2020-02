Imperia: da un anno un distributore di sacchetti per cani su un marciapiede fatiscente in piazza Goito (Foto)

Tenere pulite strade e marciapiedi ed avere senso civico nel sistemare quanto combina il nostro amato amico a 4 zampe è fondamentale e molte Amministrazioni locali stanno provvedendo ad aiutare i proprietari dei cani, magari quelli più distratti, proponendo soluzioni come le bottigliette per pulire la pipì ed i distributori di sacchetti per gli escrementi.

Ma, ovviamente, se si interviene per andare incontro alle esigenze del cittadino, sarebbe opportuno farlo in un contesto di qualità. E’ quanto purtroppo accade da un anno in piazza Goito ad Imperia Oneglia, dove quasi un anno fa è stato installato un distributore di sacchetti per raccogliere gli escrementi dei cani.

Come si può vedere dalle foto è stato sistemato su un marciapiede fatiscente e di per sé quasi intransitabile visto che è molto stretto. Ma, ciliegina sulla torta, è proprio a ridosso di un pino marittimo, le cui radici hanno da tempo fatto ‘alzare’ lo stesso marciapiede. Effettivamente sarebbe stato decisamente più opportuno, come ci è stato segnalato da alcuni residenti, prima riparare il marciapiede e poi installare il distributore. Oppure sistemarlo in un altro luogo.