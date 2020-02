Il 'caso' del 40enne di Sanremo in isolamento volontario esempio alla conferenza delle regioni di oggi a Roma (Foto)

Il caso del 40enne di Sanremo che si è messo in ‘auto isolamento’ dopo essere rientrato dal Sud-Est asiatico ed aver viaggiato sulla nave approdata in Cambogia dove viaggiava una donna alla quale è stato diagnosticato il ‘Coronavirus’, è stato un esempio positivo di coordinamento tra gli esperti e di accompagnamento dell’isolamento fiduciario da parte dei medici specialisti e personale sanitario.

Il fatto è emerso questa mattina, a Roma, alla conferenza delle regioni durante la quale é stata condivisa la proposta della Liguria, presentata dall’assessore Viale, sull’estensione della quarantena volontaria a tutti gli adulti che rientrano dalle aree a rischio e non solo agli studenti. Ora la proposta verrà posta all’attenzione del Ministero della salute.

“Sono orgoglioso che sia stata la Liguria ad aver suggerito di estendere questa best practice a livello nazionale – afferma il presidente Toti - per affrontare al meglio l’emergenza Coronavirus. Mi auguro che la nostra proposta, condivisa oggi dalla Conferenza delle Regioni, sia fatta propria anche dal governo per migliorare il sistema Paese”.

Ad illustrare il protocollo ligure in Conferenza delle Regioni è stata la vicepresidente Viale: “Voglio ringraziare i nostri specialisti che hanno fin da subito lavorato in squadra, individuando strategie e soluzioni frutto della loro esperienza. Il caso Sanremo è stato un esempio positivo di coordinamento tra gli esperti e di accompagnamento dell’isolamento fiduciario da parte dei medici specialisti e personale sanitario”, ha concluso Viale.

Intanto non arrivano ulteriori notizie sull’uomo che è sempre in casa e dove dovrà rimanere ancora una quindicina di giorni, sempre sotto lo stretto controllo dei medici dell’Asl che, tre volte al giorno si presentano per i controlli di rito. Ieri è stato confermato, dai primi prelievi, che l’uomo non ha contratto il virus ma, vista l’incubazione dello stesso, dovrà rimanere controllato per un paio di settimane, prima di affermare lo scampato pericolo.

Rimane il fatto che, fin dalla sua partenza da Dubai dopo essere sceso dalla nave in Cambogia, l’uomo non ha mai presentato sintomi del virus e, quindi, la situazione rimane attualmente sotto controllo. Al momento non è dato sapere se l’Asl emetterà dei bollettini medici sulla sua salute, anche se sarebbe opportuno evitare la psicosi da ‘Coronavirus’, pur mantenendo sempre alta l’attenzione.