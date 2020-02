Diano Marina: la Giunta dà mandato al Sindaco per il contrasto alla 'Cimice asiatica', in Liguria 16 milioni di danni

La Giunta di Diano Marina ha dato mandato al Sindaco, Giacomo Chiappori, di dare ampio risalto all’iniziativa di Coldiretti, per la lotta alla Cimice asiatica.

Chiamata anche ‘Cimice killer’, mangia raccolti devastando campi e frutteti con un danno che, in Italia, è stimato in 740 milioni di euro La cimice mangia e rovina tutto quello che trova nelle zone dove si riproduce ed ha colpito soprattutto: pere, mele, pesche e nettarine, kiwi, ciliegio e piccoli frutti, albicocche, susine, nocciole, olive, soia, mais e ortaggi. In Liguria sono stimati circa 16 milioni di euro di danni.

Nel documento approvato dall’esecutivo dianese, viene chiesto che vengano intraprese tutte le iniziative, compatibilmente con le competenze del Sindaco e della Giunta, per sensibilizzare anche attraverso il coinvolgimento dell’ANCI Regionale, della Regione e degli altri Enti pubblici sul ‘Piano straordinario di lotta alla cimice asiatica’.

Questo per l’eccezionalità degli eventi dannosi conseguenti alla diffusione della cimice stessa. Dovranno essere emanati tutti i provvedimenti necessari per ostacolare il diffondersi della sua presenza sul territorio comunale, nonché agevolare l’attuazione da parte delle imprese agricole interessate delle misure fitosanitarie necessarie al contrasto dalla diffusione di tale parassita.