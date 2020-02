Cassonetti con serratura elettronica e badge in arrivo a Sanremo e nei comuni più piccoli: Amaie Energia avvia la manifestazione di interesse per la fornitura

I cassonetti elettronici con la chiusura a badge sono forse la richiesta più frequente da quando è iniziata la raccolta differenziata a Sanremo e nei comuni più piccoli. Amaie Energia sta lavorando proprio in quella direzione e nei giorni scorsi ha pubblicato la manifestazione di interesse per la fornitura dei cassonetti che andranno poi installati in via sperimentale sia nella Città dei Fiori che negli altri comuni nei quali l'azienda presta servizio.

Nel documento si legge che l’azienda sarebbe intenzionata all’acquisto di un contenitore carrabile (e rimovibile) come quello di piazza Eroi che, probabilmente, potrebbe essere sistemato in zona Borgo oltre a 50 cassonetti da 1.100 litri e 40 da 660 litri. L’importo stimato è di 150 mila euro anche se potrebbe cambiare a seconda delle necessità del fornitore e dell’azienda sanremese.

Il termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse è fissato alle 12 di mercoledì 26 febbraio, mentre il giorno successivo, alle 10, si apriranno le buste e si scoprirà se saranno arrivate offerte valide.