Camera di Commercio Riviere di Liguria: al via il concorso per impiegati amministrativi

La Camera di Commercio Riviere di Liguria ha indetto un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di 3 posti, di cui uno riservato al personale interno, nella categoria C, posizione economica C1, profilo professionale 'Assistente amministrativo-contabile' con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il termine per la presentazione delle domande scade il primo marzo 2020. I requisiti di ammissione, le modalità di presentazione della domanda e l’articolazione della procedura concorsuale sono precisati nell'avviso di selezione reperibile sul sito istituzionale a questo link (Home page/Amministrazione trasparente/Bandi di concorso).