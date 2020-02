All’asta 8 ettari circa di terreni destinati ai giovani agricoltori nella provincia di Imperia

Nella nostra provincia vanno all’asta 8 ettari circa di terreni destinati ai giovani agricoltori. Queste sono le cifre dei terreni pronti per essere venduti all’asta dalla Banca nazionale delle terre agricole, nata nel 2016, che ha lo scopo di rimettere in circolo i terreni pubblici in stato di semi abbandono.

Le offerte potranno essere presentate dal 27 aprile all’11 giugno e la partecipazione è aperta a tutti anche se l’obiettivo è quello di favorire il ricambio generazionale e quindi il ritorno dei giovani alla terra. Viene infatti attivata anche la possibilità di accedere a mutui trentennali al 100% e sostegni mirati per gli agricoltori under 40.

I terreni all’asta in provincia di Imperia: Perinaldo 4,5380 ettari, Sanremo 0,9511 ettari e Ventimiglia 2,8833 ettari. Per maggiori informazioni ci si può recare presso gli uffici Cia della Provincia:

Imperia: via Tommaso Schiva 48 (Tel 0183 291801)

Sanremo: Mercato dei Fiori via Quinto Mansuino 12 (Tel 0184 510307)

Bordighera: via Firenze 8 (Tel 0184 266669).