Ad aprile una visita dei radioamatori di Sanremo al radiotelescopio 'Croce del Nord' di Medicina a Bologna

L’associazione radioamatori ‘Attilio Sacco’ di Sanremo organizza, per il 18 e 19 aprile una visita al radiotelescopio ‘Croce del Nord’ di Medicina, una struttura che sorge a pochi chilometri da Bologna, dove campeggia una antenna parabolica da 32 metri di diametro.

La stazione fa parte del progetto ‘Search for Extra Terrestrial Intelligence’, ed analizza i segnali radio provenienti dallo spazio. A Medicina c’è la ‘Croce del Nord’ ovvero due 'rami' perpendicolari da 564 e 640 metri, per svolgere mappature ad alta sensibilità dell’universo ed offre importanti dati per la ricerca astronomica.

La partenza è fissata per sabato 18 aprile alle 7 da piazza Colombo in pullman e l’arrivo verso le 14.30 a Medicina. Poco dopo la visita guidata al radiotelescopio per circa 3 ore. La domenica, oltre alla visita di Bologna, anche quella a Villa Griffone ‘Fondazione Guglielmo Marconi’.