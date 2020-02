Attualità |

‘2 ciapetti con Federico on the road’ con l’assessore Gianni Berrino: “Nessuna ripercussione turistica per il blocco dei flussi dalla Cina” (Video)

“Il turismo cinese ha sempre rappresentato una percentuale molto bassa in termini assoluti nella nostra regione – ha spiegato Berrino -. I cinesi nelle loro vacanze hanno tempi stretti e vogliono vedere tante cose”.

“Il blocco dei flussi turistici provenienti dalla Cina verso l’Italia colpisce solo relativamente la Liguria”. A dichiararlo è l’assessore regionale Gianni Berrino ospite di ‘2 ciapetti con Federico on the road’ in merito alle misure di sicurezza per il coronavirus. “Il turismo cinese ha sempre rappresentato una percentuale molto bassa in termini assoluti nella nostra regione – ha spiegato - Quello cinese non è infatti mai stato un turismo ligure. I cinesi nelle loro vacanze hanno tempi stretti e vogliono vedere tante cose, per questo sono più attrattive città come Roma, Firenze e Venezia. Oltre ovviamente a quella sanitaria, non ci sono quindi particolari preoccupazioni sotto il punto di vista delle ripercussioni turistiche”.

Federico Marchi

