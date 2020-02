Il presidente Toti telefona al sanremese in isolamento volontario per sospetto coronavirus

Il presidente Giovanni Toti ha avuto una telefonata con la persona che si trova a Sanremo in isolamento volontario dopo essere sbarcato dalla nave Westerdam in Cambogia, dove era presente una persona affetta dal coronavirus.

Il governatore ligure ha voluto ringraziare personalmente per il grande gesto civico, il cittadino sanremese che oggi fortunatamente è risultato negativo al tampone e viene costantemente monitorato dalla task force sanitaria attivata in Liguria per fronteggiare il virus cinese.