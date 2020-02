I Consulenti del Lavoro rinnovano le cariche, ieri i nuovi eletti dell’Ancl provinciale e il 25 sarà il turno dell’Ordine

Si è tenuta ieri a Imperia, presso la sede provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, l’assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche.

"L’assemblea è iniziata con la relazione del Presidente uscente sull’attività svolta - si spiega nel comunicato -, ricordando i numerosi eventi organizzati in collaborazione con l’Ordine e spesso con altre categorie professionali, anche per la formazione continua obbligatoria dei Consulenti del Lavoro. Fra gli eventi di rilievo ha rammentato quello tenutosi al Teatro del Casinò di Sanremo lo scorso 11 ottobre, 'Le carte vincenti per i professionisti del domani', con la presenza del presidente Nazionale Ancl Dario Montanaro, del presidente regionale e dei presidenti provinciali Ancl e Ordine della Liguria nonché dei colleghi Avvocati (che hanno riconosciuto i crediti formativi) e che ha visto fra i diversi relatori l’assessore regionale al lavoro Gianni Berrino per arrivare al momento clou dell’intera giornata con l’intervento di Enrico Bertolino, comico e formatore, che ha intrattenuto il pubblico presente sul tema dello sviluppo d’impresa.

L’assemblea è quindi proseguita con l’approvazione dei bilanci, consuntivo e preventivo, riepilogando nella relazione anche gli ultimi dieci anni di operatività.

Si è passati quindi alla presentazione del programma e della lista elettorale. Il programma è molto ambizioso perché prevede, in aggiunta agli eventi che saranno organizzati come in passato, anche una nuova e più incisiva azione sindacale al servizio dei colleghi Consulenti del Lavoro in affiancamento al Consiglio dell’Ordine. Sono in fase di costituzione le commissioni per creare un costante rapporto con gli enti di riferimento e saranno incrementati i momenti di incontro con i colleghi per cercare soluzione anche alle costanti difficoltà interpretative e applicative. Inoltre, saranno portati sul territorio i numerosi servizi che l’Ancl Nazionale e l’Ordine stanno sviluppando.

Sono stati eletti e immediatamente riuniti per l’insediamento nelle rispettive cariche:

Sandiano Secondo (presidente provinciale), Cerqueti Francesco (vice-presidente provinciale e tesoriere), Di Rocco GianLuca (segretario provinciale), Giordano Michele e Modena Giuliano (consiglieri), Marenco Cristina (presidente collegio dei sindaci revisori), Brunengo Tiziana e Gatti PierCarla (sindaci revisori), Bracco Roberto e Pozzi Roberto (sindaci revisori sup), Carminati Iole Maria e Moreno Cristiano (Probiviri). Inoltre, Cerqueti Francesco è stato nominato delegato provinciale nell’assemblea regionale e Di Rocco GianLuca rappresentante nel consiglio regionale. Nella prossima riunione saranno nominati coordinatori e quindi le commissioni di lavoro.

Domani i neoeletti Presidente Sandiano e Segretario Di Rocco interverranno a Roma all’Assemblea Nazionale dei consigli regionali e provinciali dell’Ancl.

Il presidente del Consiglio dell’Ordine Aschero Roberto, che ha partecipato attivamente all’assemblea, ha espresso consenso per il programma e augurato buon lavoro ai neo-eletti proseguendo nello spirito collaborativo di sempre".