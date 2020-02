Sanremo: venerdì prossimo, continuano gli incontri dedicati alla Poesia di Franco D’Imporzano

Continua, sostenuto dal caloroso affetto dei numerosi amici fin qui intervenuti, la serie di 'incontri' con la Poesia di Franco D’Imporzano presso il prestigioso Lolli Palace Hotel, giunti ora al terzo appuntamento.

"Spenti ormai gli echi del venerdì scorso -spiegano gli organizzatori -, oltretutto impreziosito dall’intervento di una pimpante e spassosa Elena Odello, ci stiamo avviando verso il terzo pomeriggio che, al pari degli atri due, sarà ricco di sorprese, e per i testi e per gli interventi proposti… Ragione quindi per non mancare, anzi, per spargere la voce… E poi, non dimentichiamoci della deliziosa carrellata di biscottini e dolci, rigorosamente della Casa, accompagnati, come ormai vuole la tradizione, dall’immancabile tazza di tè!".

Appuntamento venerdi 21 febbraio alle ore 16,30 al Lolli Palace Hotel (sala Riunioni) – Largo Nuvoloni.