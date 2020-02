Diano Marina: domani alla Biblioteca Novaro un incontro dedicato al mare

Ripartono anche quest’anno le iniziative di educazione ambientale organizzate dall’associazione Informare in collaborazione con il Comune di Diano Marina ed il patrocinio della Regione Liguria, presso la Biblioteca A.S Novaro. Il primo incontro, previsto per domani, giovedì 20 febbraio, vedrà la proiezione di foto e video dedicate al mare di Diano.



A seguire, la presentazione del breve Racconto "Piccolo Diego Capitano", presentato dall'autrice, Susanna Volpe, per seguire le tracce di un bambino che cerca di essere capitano nella vita, nonostante la sua giovane età. Gli incontri successivi sono previsti per giovedì 27 Febbraio, con la dott.ssa Daniela Gandolfi, che presenterà "Le merci che vengono dal mare” e per giovedì 19 marzo, dove l’ass. InfoRmare presenterà una novità assoluta: “l'immersione in diretta”.