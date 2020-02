Bordighera: dal 21 marzo mostra su Pino Venditti, il sindaco "L’inizio di una nuova stagione per l'ex Chiesa Anglicana"

Il prossimo 21 marzo il Centro Culturale dell’ex Chiesa Anglicana di Bordighera aprirà le sue porte per una mostra monografica dedicata a Pino Venditti, che proseguirà fino al 12 aprile.



“Credo molto in questo progetto, con cui raggiungeremo due obiettivi importanti lungo il percorso di valorizzazione culturale della Città che ci siamo prefissati. - sottolinea il sindaco Vittorio Ingenito - Il primo: ospitare grandi talenti, quale è Pino Venditti; il secondo, farlo in uno spazio di prestigio, allestito affinché il pubblico possa vivere al meglio l’esperienza delle opere".



"Stiamo lavorando su entrambi questi fronti, sia con preziose collaborazioni che guideranno le scelte artistiche sia con investimenti per migliorare le attrezzature espositive. Il mio auspicio è che il 21 marzo segni l’inizio di una nuova stagione per il Centro Culturale dell’ex Chiesa Anglicana" - conclude il primo cittadino.