Aurigo: domenica prossima, i 'bambini di una volta' protagonisti per un evento storico

La Comunità di Aurigo in festa domenica prossima per un evento storico. Domenico Rainisio, appassionato di foto antiche, che recupera dalle varie famiglie del paese, ha trovato un'immagine molto, ma molto particolare, una semplice foto di un gruppo di bambini, una delle tante, se non fosse che dalle ricerche dei nomi scopre che quei bambini sono ancora tutti presenti, ormai genitori ed anche nonni e da ciò nasce l'idea di rifarla esattamente come allora, locazione, posizione etc.

L'idea ha avuto consenso unanime, e domenica saranno tutti presenti. La preparazione è vissuta con un atteggiamento particolare, un evento importante, perché i soggetti coinvolti, si sono sentiti improvvisamente protagonisti, e per un paesino come Aurigo non è da poco.

Prima della Messa delle 10.30 si procederà a questa rievocazione e a seguire Aperi-Pranzo nella sala messa a disposizione dal Comune. Nel pomeriggio si svolgerà il Carnevale in piazza con animazione, pentolaccia, giochi bugie e frittelle per tutti.