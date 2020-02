Sanremo: risultati degli esami sul matuziano in auto isolamento a casa, non ha il Coronavirus. Le smentite da Genova (Video)

Il sanremese che, da ieri è in auto isolamento nel suo appartamento della città dei fiori e sottoposto a sorveglianza sanitaria, non ha il ‘Coronavirus’.

Anche se, ovviamente, dovrà rimanere ancora per diversi giorni in quarantena e sarà sempre costantemente controllato dai medici dell’Asl, questa mattina è stato sottoposto al test Coronavirus, su decisione del Ministero della Salute come forma di ulteriore precauzione, anche se non ha mai presentato nessun sintomo che potesse far presupporre un suo contagio.

I risultati degli esami, subito sviluppati al San Martino di Genova, sono arrivati poco fa e sono negativi. La notizia è stata subito commentata dal Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, che ha detto: “Una bella notizia che tutta la comunità stava aspettando”.

La conferenza stampa del Presidente della Regione Toti:

L’uomo, un marittimo sui 40 anni, era partito il 2 febbraio per andare a Tokyo, con un aereo da Nizza. Dopo essere transitato da Taiwan ed il 12 lo sbarco dalla nave Westerdam in Cambogia. E’ rientrato a Sanremo sabato.

Il Presidente della Regione, Giovanni Toti, ha confermato che non c’è nessun sintomo di virus per il sanremese che si è sottoposto all’auto isolamento: “Al momento non ci sono notizie che ci facciano pensare che possa essere affetto da Coronavirus”. Lo stesso Presidente ha smentito il preso caso di uno studente cinese a Genova, che non ha assolutamente contratto il virus.