Sanremo: caso di scabbia all’asilo “Corradi” di strada Borgo. Pronto intervento dell’Asl, scongiurato qualsiasi possibile contagio

Caso di scabbia nei giorni scorsi all’asilo ‘Francesco Corradi’ di strada Borgo 46. Un bambino è stato sottoposto a tutti i controlli necessari da parte dell’Asl per scongiurare eventuali contagi o trasmissioni della malattia. Dagli uffici dell’Azienda Sanitaria tengono a precisare che, ultimate tutte le procedure previste dal protocollo, non risultano altre persone contagiate, compresi i familiari del bimbo.

Il caso ha comprensibilmente scatenato la preoccupazione degli altri genitori ma, al termine della procedura, tutto sembra essere tornato alla normalità. Gli esperti dell’Asl ci fanno sapere che l’acaro in questione non vive sulle superfici e, per scongiurare contagi, è sufficiente evitare scambi di vestiti con la persona infetta.

Al termine delle verifiche dell’Asl ogni analisi ha dato esito negativo e il caso può considerarsi concluso. Anche se qualche genitore, contattando la nostra redazione, ha lamentato un ritardo di qualche giorno nella comunicazione dell’accaduto alle famiglie. Ora tutto, per fortuna, si è risolto per il meglio.