Imperia: maltrattamenti in famiglia ed aggressione alle Forze dell’Ordine, 43enne arrestato dalla Polizia

Per episodi delittuosi risalenti ad anni addietro ad un 43enne imperiese si sono aperte le porte del carcere, dove è stato condotto dai poliziotti della Squadra Mobile di Imperia, che lo hanno rintracciato nel centro cittadino. A carico dell’uomo una serie di condanne per gravi episodi di maltrattamenti in famiglia ed aggressioni (verbali e non solo) nei confronti delle Forze dell’Ordine. Ora che le condanne sono tutte divenute definitive l’uomo è stato condannato a circa quattro anni e mezzo di reclusione.

Già nel 2012 la Volante era intervenuta presso la sua abitazione poiché si era barricato in casa, con la moglie ed il figlio di appena 5 anni, imbracciando un mitra ed impugnando una pistola. Gli operatori erano riusciti ad immobilizzarlo, constatando che si trattava di armi da “soft air”, ma l’uomo aveva aggredito gli agenti con ripetute ingiurie e minacce. La donna, stanca delle continue e gravi angherie, lo aveva denunciato per maltrattamenti in famiglia dovuti anche all’assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti.

Nel 2015 era poi stato arrestato per resistenza, oltraggio minaccia a pubblico ufficiale, lesioni personali e maltrattamenti in famiglia: nel corso di un servizio di controllo, gli agenti notarono scendere da un’auto una donna in lacrime, impaurita, poiché per tutto il tragitto era stata minacciata di morte e picchiata dall’uomo alla guida. Quest’ultimo era sceso immediatamente dal mezzo ed aveva intrapreso un alterco con i militari, passando anche alle vie di fatto, venendo pertanto ammanettato ed arrestato.

I seguenti accertamenti hanno portato alla luce i maltrattamenti posti in essere ai danni della compagna, a cui l’arrestato imponeva un regime di vita vessatorio, mortificante e insostenibile, anche percuotendola violentemente, ingiuriandola ed umiliandola, noncurante addirittura dello stato di gravidanza della donna.