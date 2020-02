Bordighera: erano accusati di aver truffato un uomo che ha acquistato un immobile, tutti assolti

Erano accusati di aver truffato un loro cliente, ma oggi il giudice monocratico di Imperia, Alice Serra, li ha assolti “perchè il fatto non costituisce reato”. Alla sbarra c’erano Francesco Gallo, difeso dall’avvocato Fiammetta Sciamanda, Salvatore Mardocco, assistito dal legale Marco Noto, e Mariangela Capomolla, difesa da Federica Tolu e Giancarlo Giordano.



Gallo era il co-titolare di un’agenzia immobiliare di Bordighera mentre Mardocco era un collaboratore della stessa e la Capomolla era la titolare di un immobile. I tre erano accusati di aver truffato un uomo, Antonio Accetta, interessato all’acquisto dell'immobile della Capomolla ed in particolare gli avrebbero “garantito dapprima che era in corso una richiesta presso il comune di Bordighera per il cambio di destinazione d’uso dell’appartamento (da locali ad uso deposito a residenziali) e nel fornirgli successivamente ampie rassicurazioni sul buon esito di questa pratica in considerazione delle caratteristiche dell’immobile, inducendo in errore Accetta che si determinava ad acquistare l'appartamento”.



Per la Procura di Imperia i tre “si procuravano un ingiusto profitto” anche perché il compratore poi avrebbe scoperto che l’immobile in questione non poteva poi divenire idoneo alla residenza in quanto privo dei requisiti igienico-sanitari. Per gli imputati Gallo e Mardocco il pm aveva chiesto la condanna a un anno di reclusione mentre per la Capomolla l’assoluzione dal reato di truffa e la condanna a sei mesi per il reato di falso.



Il giudice Serra ha invece, assolto tutti e tre gli imputati dall’accusa di truffa e ha comminato la condanna a un mese di carcere, pena sospesa e non menzione della stessa, per la donna riconosciuta responsabile di aver attestato “falsamente che il fabbricato non aveva subito opere o interventi edilizi per il quale sarebbe stato necessario il preventivo di rilascio di autorizzazione o concessione edilizia, avendo invece proceduto (nel periodo intercorso tra la data di acquisto e la data di alienazione di esso) abusivamente alla realizzazione di un vano wc e all’istallazione di un angolo cottura”.



Il fatto risale tra l’aprile e il maggio del 2013 ed è stato commesso tra Ventimiglia e Bordighera. Per il pm l'immobile messo in vendita “era piccolo, ma con i servizi igienici e l’angolo cottura e i responsabili dell’agenzia avrebbero assicurato che non c’erano problemi relativi all’abitabilità e alla posizione urbanistica. Ma esso era un magazzino e non poteva ottenere l’abitabilità”. Il giudice Serra ha invece, dato ragione alle difese stabilendo quindi che né la venditrice né il co-titolare e il dipendente dell’agenzia immobiliare hanno truffato il loro cliente il quale quindi, sarebbe stato a conoscenza di aver acquistato un magazzino non abitabile.