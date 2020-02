CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, mercoledì 19 febbraio

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Roof 1 dell'Ariston di Sanremo



SANREMO



Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso



Ariston Ritz (tel. 0184 506060)

- BIRDS OF PREY – ore 15.45 - 17.45 - 19.45 – 21.45 - di Cathy Yan - con Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Rosie Perez, Chris Messina – Azione/Avventura - "Harley Quinn, non più compagna del Joker, e altre tre supereroine femminili - Black Canary, Huntress e Renee Montoya - si uniscono per salvare la vita di una bambina (Cassandra Cain) da un malvagio signore del crimine…”

Voto della critica: **



Ariston Roof - Sala 1 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- SONIC – ore 16.15 - 19.30 – di Jeff Fowler - con James Marsden, Jim Carrey, Ben Schwartz, Neal McDonough, Tika Sumpter, Adam Pally – Azione/Avventura/Family - "Il film vedrà Sonic trascinare un poliziotto del Sud Dakota in un viaggio attraverso il paese per recuperare i suoi favolosi anelli d'oro prima che il Dr. Robotnik possa reclamarli…”

Voto della critica: **

- ODIO L'ESTATE – ore – 21.30 - di Massimo Venier - con Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Lucia Mascino, Carlotta Natoli - Commedia - "Le regole per una vacanza perfetta: non si parte senza il canotto, non si parte senza il cane, ma soprattutto non si prenota la stessa casa. Aldo Giovanni e Giacomo partono per le vacanze estive, non si conoscono e non potrebbero avere delle famiglie e delle vite più diverse: il precisetto organizzatissimo ma con un'attività in proprio fallimentare, il medico di successo alle prese con un figlio in piena crisi preadolescenziale, l'ipocondriaco nullafacente con un cane di nome Brian e la passione per Massimo Ranieri. Tre vite lontanissime che si incontrano accidentalmente in una piccola isola della costa italiana: stessa spiaggia, stesso mare, ma soprattutto stessa casa in affitto. Lo scontro è inevitabile e spassosissimo: abitudini diverse, due figli che si innamorano, tre mogli che partono col piede sbagliato ma finiscono per ballare insieme in una sera d'estate e tre nuovi amici alla ricerca di un figlio in fuga…”

Voto della critica: ***



Ariston Roof - Sala 2 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- DOLITTLE – ore 16.30 – di Stephen Gaghan - con Robert Downey Jr., Rami Malek, Selena Gomez, Marion Cotillard, Emma Thompson – Commedia/Fantasy - "Siamo nell'epoca Vittoriana: dopo aver perso la moglie sette anni prima, l'eccentrico Dr. Dolittle, un noto veterinario, diventa un recluso nella sua villa, con la sola compagnia dei suoi numerosi animali esotici. Ma quando la giovane Regina si ammala gravemente, il Dottore è costretto a intraprendere un viaggio avventuroso su un'isola leggendaria in cerca di una cura…”

Voto della critica: ***

- IL DIRITTO DI OPPORSI – ore 19.00 - 21.30 – di Destin Daniel Cretton - con Michael B. Jordan, Brie Larson, Jamie Foxx, O'Shea Jackson Jr., Tim Blake Nelson - Drammatico - "Basato su fatti realmente accaduti, la storia segue l'avvocato Bryan Stevenson, fondatore di Equal Justice Initiative, che lotta per una giustizia equa in un sistema legale pieno di difetti. Uno dei suoi primi casi è quello di Walter McMillian, un afro-americano bel braccio della morte per l'omicidio di una ragazza di diciotto anni. Le prove per dimostrare la sua innocenza ci sono, ma Bryan dovrà combattere duramente per anni per riuscire a dimostrare la verità…”

Voto della critica: ***



Ariston Roof - Sala 3 (tel. 0184 506060)

- FANTASY ISLAND – ore 15.45 - 17.45 - 19.45 - 21.45 – di Jeff Wadlow - con Michael Peña, Maggie Q, Lucy Hale, Austin Stowell, Jimmy O. Yang, Portia Doubleday - Avventura - "L'enigmatico Mr. Roarke riesce a far avverare i sogni dei suoi fortunati ospiti, in un lussuoso, quanto remoto, villaggio vacanze tropicale. Ma quando le fantasie diventano incubi, gli ospiti dovranno risolvere il mistero dell'isola per fuggire e mettere in salvo le loro vite…”

Voto della critica: ***



Ariston Roof - Sala 4 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Centrale (tel. 0184 597822)

- GLI ANNI PIU’ BELLI – ore 16.15 – 19.00 - 21.30 – di Gabriele Muccino - con Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria, Francesco Centorame - Commedia - "Storia di quattro amici raccontata nell'arco di 40 anni, a partire dal 1980, che accompagnerà i protagonisti dall'adolescenza all'età adulta. Le loro speranze, delusioni, successi e fallimenti formano l’intreccio di una grande storia di amicizia e amore attraverso cui si raccontano anche l’Italia e gli italiani. Un grande affresco che racconta chi siamo, da dove veniamo e anche dove andranno e chi saranno i nostri figli. È il grande cerchio della vita che si ripete con le stesse dinamiche nonostante sullo sfondo scorrano anni e anche epoche differenti…”

Voto della critica: ***

Tabarin (tel. 0184 597822)

- PARASITE - ore 16.00 - 19.00 - 21.30 – di Bong Joon-ho - con Song Kang-ho, Sun-kyun Lee, Yeo-jeong Jo, Choi Woo-Sik, Park So-dam, Hyae Jin Chang - Drammatico - "La famiglia Kim è formata dal padre Ki-taek, un uomo privo di stimoli; dalla madre, Chung-sook, senza alcuna ambizione; e da due figli, Ki-jung e il più giovane Ki-woo. Vivono in uno squallido appartamento, all’interno del seminterrato di un palazzo, ma sono molto legati tra loro, anche senza un soldo in tasca, un lavoro e una speranza per un futuro positivo. Almeno finché a Ki-woo sovviene la perversa idea di falsificare il suo diploma e la sua identità, per reinventarsi come tutor e impartire lezioni a Yeon-kyuo, la figlia adolescente dei Park. Questi ultimi sono una ricca famiglia, la quale, al contrario dei Kim, vive in una grande villa grazie ai guadagni del patriarca, dirigente di un'azienda informatica. Ki-woo insegna principalmente inglese alla ragazza a un ottimo prezzo, cosa che genera entusiasmo e speranza nei genitori e nella sorella. Il ragazzo, notando come alla figlia minore dei Park piaccia disegnare, non si fa scrupoli a presentare Ki-jung come un’insegnante d'arte, permettendo anche a lei di infiltrarsi nell’agiatissima villa. Le due famiglie non sanno, però, che questo incontro è solo l'inizio di una storia strana, che porterà i Kim a introdursi sempre più nella routine dei Park, come un parassita in un organismo estraneo…”

Voto della critica: ****



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Voto della critica: ****



Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso



Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso



DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Voto della critica: ***



BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- L'INGANNO PERFETTO - 21.00 – di Bill Condon - con Helen Mirren, Ian McKellen, Russell Tovey, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Jim Carter - Drammatico - "Il genio della truffa Roy Courtnay non riesce a credere alla sua fortuna quando incontra online la benestante vedova Betty McLeish. Mentre Betty gli apre le porte della sua casa e della sua vita, Roy rimane sorpreso scoprendosi affezionato alla donna: quella che sarebbe dovuta essere una truffa veloce e rapida si trasforma in un percorso da funambolo, il più infido della sua vita…”

Voto della critica: ***



Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- SORRY WE MISSED YOU – ore 21.00 – di Ken Loach - con Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone, Katie Proctor, Ross Brewster - Drammatico - "In seguito alla crisi economica del 2008, Ricky cerca lavoro per far fronte ai debiti e compra un furgone per le consegne. Scopre però che è un lavoro non tutelato e privo di diritti. Anche sua moglie fa fatica a sbarcare il lunario, lavorando come badante. I problemi di una famiglia molto unita che affronta una crisi dovuta alle problematiche finanziarie…”

Voto della critica: ***



VENTIMIGLIA

Teatro Comunale (tel. 0184 235263)

Chiuso



