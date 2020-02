Vallecrosia: categorie del commercio e tecnici stamattina per le nuove leggi urbanistiche della Regione (Foto e Video)

Incontro molto sentito, soprattutto per le categorie e per i professionisti del settore, questa mattina nella sala polivalente del Comune di Vallecrosia, per approfondire le recenti leggi urbanistiche.

Il primo cittadino ha parlato, insieme all’Assessore all’Urbanistica della Regione, Marco Scajola, ed ai tecnici dell’ente ligure, sulla nuova legge riguardante il recupero dei vani accessori e pertinenziali e dei locali seminterrati esistenti. Nel corso dell’incontro, al quale erano presenti geometri, architetti ed ingegneri del comprensorio intemelio e non solo, si è anche parlato delle nuove norme di aggiornamento delle procedure Suap e le relative semplificazioni burocratiche.

“Quella di oggi è una nostra abitudine – ha detto il Sindaco Armando Biasi - quella di informare la popolazione ma, questa volta, abbiamo deciso di invitare le categorie del settore tecnico e turistico-commerciale, per poter ascoltare la Regione ed approfondire le recenti emanazioni sulla Legge che permette i cambi d’uso in commerciale, turistico e residenziali per immobili alti fino a 2 metri e 40. Oggi abbiamo avuto l’occasione di fare domande a chi ha redatto la Legge e capire con precisione come poter andare a recuperare sul ‘costruito’ quegli spezzi che, per ragioni di altezze, non erano utilizzabili”.

In pratica chi è proprietario di un bene che poteva usare solo come deposito o cantina, oggi può creare una attività. L’indotto riguarda gli oneri per gli enti ma anche lo sviluppo delle attività edilizie ed anche creare un piccolo Pil territoriale.

“E’ un’iniziativa proposta dal Sindaco Biasi – ha detto Marco Scajola – che ho accolto con entusiasmo per spiegare le nuove norme che consentono di recuperare tanti seminterrati che si possono recuperare. La norma mette il cittadino nelle condizioni di recuperare luoghi oggi degradati e dimenticati per farli anche rientrare in un panorama di vendita o affitti, anche a fini turistici. Abbiamo anche parlato delle semplificazioni per imprenditori ed imprese in tema urbanistico. Vogliamo che chi passa magari due anni per fare un qualcosa di produttivo, ci vogliano 4 o 5 mesi”.