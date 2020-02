Sanremo: il Sindaco Alberto Biancheri ha ricevuto oggi il Questore Cesare Capocasa che lascerà Imperia

Il Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, ha ricevuto oggi a palazzo Bellevue il Questore dott. Cesare Capocasa, accompagnato dal dirigente del Commissariato di Polizia di Sanremo dott. Giovanni Santoro.

Il sindaco Biancheri ha salutato il Questore, in procinto di lasciare la questura di Imperia, ringraziandolo per l'importante lavoro svolto in questi anni in termini di controllo e presidio del territorio, prevenzione della microcriminalità e vicinanza alla cittadinanza.

Il primo cittadino ha rimarcato l'importante lavoro svolto dalle Forze dell'Ordine in occasione del recente Festival di Sanremo, grazie al quale migliaia di residenti e turisti hanno potuto apprezzare la kermesse anche fuori dall'Ariston, nelle piazze, in piena sicurezza.