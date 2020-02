La violenza di genere e lo spirito associativo femminile protagonisti nella puntata di '2 ciapetti con Federico'

E’ stata una puntata tutta al femminile quella di “2 ciapetti con Federico” andata in onda in diretta ieri sera. Ospiti in studio: Agata Trezza del Premio Donna di Fiori e di Aidda, Cristina Dionisotti past President Zonta Club Sanremo e Laura Cane, presidente consiglio comunale di Taggia ed esponente di Fidapa.

Un primo tema toccato è stato quello, purtroppo attualissimo, della violenza sulle donne e delle continue notizie di cronaca nera relative ai tanti casi di femminicidio che si verificano in Italia. “La violenza sulle donne, non solo fisica ma anche morale, c’è sempre stata – ha analizzato Laura Cane - Oggi però sono aumentati i femminicidi. Quando si parla di parità intendiamo quella dei diritti, anche per quel che riguarda i salari. Come donne forse spaventiamo: ci sono uomini che non sono abituati a vedere la moglie o compagna al proprio pari, se non si sentono superiori nel rapporto hanno infatti la sensazione che manchi qualcosa. Bisogna educare le giovani donne, già da quando sono bambine, a conoscere i loro diritti”.

L’occasione è stata anche quella di annunciare il Premio Donna di Fiori in programma il 6 Marzo, alle ore 21, al teatro del Casinò di Sanremo. “E’ uno spettacolo in cui si parla di violenza di genere – ha spiegato Agata Trezza – Un premio che diamo alle donne che hanno fatto qualcosa per le altre donne. Una serata aperta e tutti. Chi verrà a trovarci potrà fare una donazione volontaria, che verrà devoluta ad associazioni che aiutano donne che scappano da situazioni difficili e si ritrovano, magari con i figli, senza aiuti”.

Altro argomento toccato è stato quello della capacità delle donne a collaborare, come testimoniato dal successo ottenuto dalla Nobel Week. “E’ stato un grande risultato – ha detto Cristina Dionisotti - Un lavoro che ha voluto valorizzare la presenza di una mente eccelsa a Sanremo e la sua villa. Nobel Week è stata una settimana di cultura, di eventi e di ospiti di altissimo livello. Una collaborazione perfetta che ci ha visto tutte unite nel conseguire un ottimo risultato”.

